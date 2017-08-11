В Донском 18-летнюю девушку подозревают в даче ложных показаний

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В Донском следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летней девушки. Ее подозревают в даче ложных показаний.

По версии следствия, 23 марта 2017 года в Кимовском городском суде рассматривалось дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, совершенном группой лиц.

Каждый фигурант дела получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Девушка была свидетельницей на суде.

Она дала ложные показания, чтобы смягчить уголовную ответственность подсудимых.

Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы до двух лет, либо арест до трех месяцев.