Прокуроры Куркинского района заставили администрацию починить водопровод

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В прокуратуру Куркинского района обратились жители села Андреевка. Они жаловались, что администрация муниципального образования Михайловское не устраняет прорыв трубы в селе.

Прокуроры выехали на место с проверкой. Выяснилось, что на улице Центральной села Андреевка повреждена труба. Вода вытекает к дороге. В результате прорыва образовалась лужа длиной около метра, а подача воды жителям села затруднена. Местные жители неоднократно обращались в администрацию МО Михайловское, но ремонтные работы так и не были проведены.

Прокурор района потребовал у администрации МО Михайловское провести ремонт водопровода.

Сейчас прорыв устранен, а должностное лицо в администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.