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Прокуроры Куркинского района заставили администрацию починить водопровод
Фото: ok.ru

Прокуроры Куркинского района заставили администрацию починить водопровод

О бездействии местной администрации в прокуратуру пожаловались жители села Андреевка.

В прокуратуру Куркинского района обратились жители села Андреевка. Они жаловались, что администрация муниципального образования Михайловское не устраняет прорыв трубы в селе.

Прокуроры выехали на место с проверкой. Выяснилось, что на улице Центральной села Андреевка повреждена труба. Вода вытекает к дороге. В результате прорыва образовалась лужа длиной около метра, а подача воды жителям села затруднена. Местные жители неоднократно обращались в администрацию МО Михайловское, но ремонтные работы так и не были проведены.

Прокурор района потребовал у администрации МО Михайловское провести ремонт водопровода.

Сейчас прорыв устранен, а должностное лицо в администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:40 +1
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Место
село АндреевкаКуркинский районТульская область

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