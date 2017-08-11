Прокуроры Куркинского района заставили администрацию починить водопровод
О бездействии местной администрации в прокуратуру пожаловались жители села Андреевка.
В прокуратуру Куркинского района обратились жители села Андреевка. Они жаловались, что администрация муниципального образования Михайловское не устраняет прорыв трубы в селе.
Прокуроры выехали на место с проверкой. Выяснилось, что на улице Центральной села Андреевка повреждена труба. Вода вытекает к дороге. В результате прорыва образовалась лужа длиной около метра, а подача воды жителям села затруднена. Местные жители неоднократно обращались в администрацию МО Михайловское, но ремонтные работы так и не были проведены.
Прокурор района потребовал у администрации МО Михайловское провести ремонт водопровода.
Сейчас прорыв устранен, а должностное лицо в администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.