Тульскому водителю Владимиру Синякову не удалось победить в конкурсе песен

Стали известны победители конкурса на лучшие стихи и песни о строительстве Крымского моста.

Стали известны победители конкурса на лучшие стихи и песни о строительстве Крымского моста. На участие в конкурсе со всей страны поступило 2,5 тысячи заявок.

От Тульской области участие принимал Владимир Синяков — самый веселый водитель тульской маршрутки.

Но победить в конкурсе ему не удалось.

Среди песен первое место заняла композиция Леонида Чернышева, водителя при госпитале для ветеранов из города Иванова. Песню Леонида споет звезда российской эстрады (кто именно, не уточняется) на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Сам лауреат посетит мероприятие вместе с семьей.

На втором месте — песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из белорусского Дзержинска. По словам соавторов и родственников, соединить мостом Крым и Кавказ — «мечта поколений». Их песню исполнит звезда эстрады (кто именно, не уточняется) 18 ноября на шоу «Ээхх, разгуляй» в «Олимпийском».

Третьим победителем песенного конкурса также стали соавторы — пилот авиации Евгений Челахов из Краснодара и композитор Владимир Грачев из Москвы. Его композиция прозвучит в эфире «Авторадио».

В стихотворной части конкурса победителей четверо. Первое место разделили стихи «Десять минут» Ольги Мерзляковой из Саяногорска и «Седьмая глава» Екатерины Кобзарь из Орла. Второй стала работа Эльдара Ахадова из Нового Уренгоя, третьей — преподавателя из Минусинска Александра Давыдова. Все четверо получат прочитают свои стихи в прямом эфире в студии «Авторадио».

Авторы лучших песен и стихов смогут посетить стройплощадку моста — им устроят подробную экскурсию. Все лучшие произведения из тех, что были присланы на конкурс, войдут в музыкально-поэтический сборник «Крымский мост».

Конкурс проводился с 31 мая по 31 июля, за два месяца поступило около 2,5 заявок из почти 600 населенных пунктов разных стран.

По словам одного из членов жюри, заслуженного артиста России Олега Газманова, в конкурсе приняли участие десятки работ, которые «не должны кануть в вечность».