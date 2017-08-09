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В Москве «заминировали» стадион, на котором сегодня сыграет «Арсенал»
Фото с сайта rfpl.org

В Москве «заминировали» стадион, на котором сегодня сыграет «Арсенал»

Подозреваемый, сообщивший об угрозе взрыва, задержан.

Московская полиция задержала мужчину, который подозревается в сообщении об угрозе взрыва на футбольном стадионе «Открытие-Арена», сообщает пресс-служба столичного УМВД.

По словам полицейских, около 7.00 пьяный неизвестный сообщил о том, что на стадионе на Волоколамском шоссе заложено взрывное устройство. Полиция отследила звонок и установила местонахождение подозреваемого, в настоящее время мужчина задержан. Сотрудники правоохранительных органов проверили помещения стадиона и прилегающую территорию на наличие взрывчатки, однако ничего обнаружено не было.

«Открытие-Арена» является домашним стадионом московского «Спартака». Сегодня, 9 августа, здесь состоится встреча пятого тура чемпионата России по футболу между московской командой и тульским «Арсеналом». 

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Автор: Антон Чембуров, сегодня, в 12:25 0
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