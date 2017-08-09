В Москве «заминировали» стадион, на котором сегодня сыграет «Арсенал»

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Московская полиция задержала мужчину, который подозревается в сообщении об угрозе взрыва на футбольном стадионе «Открытие-Арена», сообщает пресс-служба столичного УМВД.

По словам полицейских, около 7.00 пьяный неизвестный сообщил о том, что на стадионе на Волоколамском шоссе заложено взрывное устройство. Полиция отследила звонок и установила местонахождение подозреваемого, в настоящее время мужчина задержан. Сотрудники правоохранительных органов проверили помещения стадиона и прилегающую территорию на наличие взрывчатки, однако ничего обнаружено не было.

«Открытие-Арена» является домашним стадионом московского «Спартака». Сегодня, 9 августа, здесь состоится встреча пятого тура чемпионата России по футболу между московской командой и тульским «Арсеналом».