Евгений Авилов: «Незаконные дома в Плеханово мешают развитию поселка»

Фото Алексея Пирязева.

В Плеханово в Туле стартовал очередной этап сноса незаконных цыганских домов. Сегодня в течение дня будет снесено 17 строений

Глава администрации Тулы Евгений Авилов прокомментировал ситуацию в Плеханово.

Евгений Авилов – Задача на сегодняшний день – снести данные строения и вывезти строительный мусор. На территории компактного проживания цыган в поселке Плеханово остаются незаконные строения, в отношении которых проходят судебные процессы. По итогам рассмотрения дел мы продолжим снос незаконных строений в следующем году.

Он подчеркнул, что у цыган есть возможность законно оформить земельные участки, в том числе на территории компактного проживания.

– Сейчас на данной территории имеется девять свободных законных земельных участков, на которые они могут заявить свои права, пройти аукционные процедуры, оформить участки и строится законных основаниях. Что касается многодетных семей, то они могут получить здесь свободные земельные участки, подав соответствующее заявление в учреждение соцзащиты населения, – добавил сити-менеджер.

Глава администрации города Тулы подчеркнул, что самовольные постройки на данных участках мешают развитию территории поселка Плеханово.

Они располагаются на местах, по которым, в частности, должны пройти дороги и инженерные сети в соответствии с проектом планировки территории поселения.

Также в Плеханово еженедельно продолжаются рейды специалистов сетевых организаций, которые выявляют незаконные подключения и устраняют их.