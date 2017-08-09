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Евгений Авилов: «Незаконные дома в Плеханово мешают развитию поселка»
Фото Алексея Пирязева.

Евгений Авилов: «Незаконные дома в Плеханово мешают развитию поселка»

Многие незаконные цыганские дома стоят на коммунальных сетях.

В Плеханово в Туле стартовал очередной этап сноса незаконных цыганских домов. Сегодня в течение дня будет снесено 17 строений.
 

Глава администрации Тулы Евгений Авилов прокомментировал ситуацию в Плеханово.

Евгений Авилов

– Задача на сегодняшний день – снести данные строения и вывезти строительный мусор. На территории компактного проживания цыган в поселке Плеханово остаются незаконные строения, в отношении которых проходят судебные процессы. По итогам рассмотрения дел мы продолжим снос незаконных строений в следующем году. 
Он подчеркнул, что у цыган есть возможность законно оформить земельные участки, в том числе на территории компактного проживания.
 
– Сейчас на данной территории имеется девять свободных законных земельных участков, на которые они могут заявить свои права, пройти аукционные процедуры, оформить участки и строится законных основаниях. Что касается многодетных семей, то они могут получить здесь свободные земельные участки, подав соответствующее заявление в учреждение соцзащиты населения, – добавил сити-менеджер.
 
Глава администрации города Тулы подчеркнул, что самовольные постройки на данных участках мешают развитию территории поселка Плеханово. 
 
Они располагаются на местах, по которым, в частности, должны пройти дороги и инженерные сети в соответствии с проектом планировки территории поселения.
 
Также в Плеханово еженедельно продолжаются рейды специалистов сетевых организаций, которые выявляют незаконные подключения и устраняют их.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:18 +2
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