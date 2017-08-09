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Снос незаконных построек в Плехановском таборе: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Снос незаконных построек в Плехановском таборе: фоторепортаж

9 августа в 5 часов утра начался очередной этап сноса незаконных домов в поселке Плеханово.

Как уж сообщал Myslo, на сегодня запланирован снос 18 незаконных построек. На данный момент это все строения, по которым вступили в силу решения суда. Часть из них – дома прошлого года (по ним еще шли судебные разбирательства), часть – вновь построенные.

Всего же в поселке вновь выявлено более сотни самовольных строений. Сейчас в отношении 122 незаконных домов идет судебный процесс.

Как сообщил корреспондент Myslo с места событий, на месте дежурят аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, пожарные расчеты МЧС и полиция. Беспорядков нет.

Напомним, в прошлом году в Плеханово демонтировали 121 незаконно построенный дом.

 

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Снос незаконных построек в Плеханово, Фото: 1
Снос незаконных построек в Плеханово, Фото: 2
Снос незаконных построек в Плеханово, Фото: 3
Снос незаконных построек в Плеханово, Фото: 4
Снос незаконных построек в Плеханово, Фото: 5
Снос незаконных построек в Плеханово, Фото: 6
Снос незаконных построек в Плеханово, Фото: 7
Снос незаконных построек в Плеханово, Фото: 8
Снос незаконных построек в Плеханово, Фото: 9
Снос незаконных построек в Плеханово, Фото: 10
Снос незаконных построек в Плеханово, Фото: 11
Снос незаконных построек в Плеханово, Фото: 12
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