Снос незаконных построек в Плехановском таборе: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Как уж сообщал Myslo, на сегодня запланирован снос 18 незаконных построек. На данный момент это все строения, по которым вступили в силу решения суда. Часть из них – дома прошлого года (по ним еще шли судебные разбирательства), часть – вновь построенные.

Всего же в поселке вновь выявлено более сотни самовольных строений. Сейчас в отношении 122 незаконных домов идет судебный процесс.

Как сообщил корреспондент Myslo с места событий, на месте дежурят аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, пожарные расчеты МЧС и полиция. Беспорядков нет.

Напомним, в прошлом году в Плеханово демонтировали 121 незаконно построенный дом.