Экс-министр Артур Контрабаев: «Уголовное дело против меня – абсурд»

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В Центральном районном суде Тулы началось рассмотрение уголовного дела о растрате 68 млн рублей, выделенных на создание и внедрение новой региональной информационной системы здравоохранения.

Обвиняемыми по делу проходят экс-министр информатизации Тульской области Артур Контрабаев и предприниматель Алексей Черноусов. О том, что именно им вменяют, читайте в нашем сюжете.

Во время заседания Артур Контрабаев заявил, что не понял сути обвинения, а позже прокомментировал ситуацию более предметно:

«Есть две версии, почему возбуждено уголовное дело. Первая: кому-то это надо. Кому – тяжело сказать, сами думайте. Вторая: мы просто попали под план. Идет же борьба с коррупцией, и кто-то должен нести ответственность.

Тяжело говорить о перспективах – жена заставляет верить в лучшее, потому что вины-то никакой нет. Это можно понять, прочитав обвинение. Там говорят, что система не создана, но у нас все работает с 2013 года: я лично бегал по больницам с главврачами смотрел, что получается, а что – нет. Тяжелый проект был, но мы за год выполнили то, что другие делают 10 лет.

По факту, уголовное дело – абсурд. Я надеюсь, что дело прекратят и нас оправдают. Думаю, что процесс займет не менее полугода – имеется 234 свидетеля, которых надо допросить. Как известно, в нашей стране нет оправдательных приговоров, но почему бы не создать прецедент?»