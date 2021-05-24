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Экс-министр Артур Контрабаев: «Уголовное дело против меня – абсурд»
Фото из архива MySlo

Экс-министр Артур Контрабаев: «Уголовное дело против меня – абсурд»

Бывший глава министерства информатизации Тульской области надеется на оправдательный приговор.

В Центральном районном суде Тулы началось рассмотрение уголовного дела о растрате 68 млн рублей, выделенных на создание и внедрение новой региональной информационной системы здравоохранения.

Обвиняемыми по делу проходят экс-министр информатизации Тульской области Артур Контрабаев и предприниматель Алексей Черноусов. О том, что именно им вменяют, читайте в нашем сюжете

Во время заседания Артур Контрабаев заявил, что не понял сути обвинения, а позже прокомментировал ситуацию более предметно:

«Есть две версии, почему возбуждено уголовное дело. Первая: кому-то это надо. Кому – тяжело сказать, сами думайте. Вторая: мы просто попали под план. Идет же борьба с коррупцией, и кто-то должен нести ответственность.

Тяжело говорить о перспективах – жена заставляет верить в лучшее, потому что вины-то никакой нет. Это можно понять, прочитав обвинение. Там говорят, что система не создана, но у нас все работает с 2013 года: я лично бегал по больницам с главврачами смотрел, что получается, а что – нет. Тяжелый проект был, но мы за год выполнили то, что другие делают 10 лет.

По факту, уголовное дело – абсурд. Я надеюсь, что дело прекратят и нас оправдают. Думаю, что процесс займет не менее полугода – имеется 234 свидетеля, которых надо допросить. Как известно, в нашей стране нет оправдательных приговоров, но почему бы не создать прецедент?»

Сюжет: Уголовное дело в отношении бывшего министра Артура Контрабаева
В суде бывший министр Артур Контрабаев заявил, что не понял сути обвинения
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В суде бывший министр Артур Контрабаев заявил, что не понял сути обвинения
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В Туле суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего министра Артура Контрабаева
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Люди
Артур Контрабаев
Место
Тула
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