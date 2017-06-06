В отношении бывшего министра Тульской области Артура Контрабаева возбуждено уголовное дело

По версии следствия, в 2013 году он с неустановленными лицами из областной администрации превысил полномочия, растратив не менее 13 млн рублей бюджетных денег.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по инновациям и информатизации Тульской области Артура Контрабаева и иных неустановленных лиц областной администрации по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в 2013 году указанные лица превысили должностные полномочия при выполнении «Программы модернизации здравоохранения Тульской области на 2011-2013 годы», допустив необоснованное расходование бюджетных средств в размере не менее 13 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, сейчас в рамках расследования в помещениях министерства здравоохранения Тульской области и по местам жительства фигурантов проводятся обыски для обнаружения предметов и документов, имеющих значение для расследования.