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По уголовному делу в отношении экс-министра Тульской области Артура Контрабаева допросили 45 свидетелей

По уголовному делу в отношении экс-министра Тульской области Артура Контрабаева допросили 45 свидетелей

Ему вменяют растрату бюджетных средств в особо крупном размере.

В Центральном районном суде Тулы продолжается рассмотрение уголовного дела о растрате 68 млн рублей, выделенных на создание и внедрение новой региональной информационной системы здравоохранения.

Обвиняемыми по делу проходят экс-министр информатизации Тульской области Артур Контрабаев и предприниматель Алексей Черноусов.

Контрабаев обвиняется в ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Черноусов — в ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По уголовному делу проведены предварительные слушания и 20 судебных заседаний. Допрошены представитель потерпевшего, 45 свидетелей, а также исследовались письменные материалы дела.

Оба обвиняемых находятся под домашним арестом.

Следующее заседание состоится 27 сентября.

 

В ходе предварительного следствия установлено, что для реализации ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» постановлением администрации Тульской области была утверждена Программа модернизации здравоохранения Тульской области на 2011−2012 г. г. Стояла задача по внедрению современных информационных систем в систему здравоохранения региона.

С 01.10.2014 на должность министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области был назначен Контрабаев. Ему были вверены средства бюджета на финансовое обеспечение выполнения задачи вышеуказанной программы.

Согласно обвинительному заключению, при реализации программы Черноусов, Контрабаев и иные неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор.

Обвиняемые заключили государственный контракт по разработке и внедрению программы.

- Ч., создавая видимость выполнения работ по контракту, организовал перечисление полученных из бюджета денежных средств в адрес фирм-однодневок, не осуществляющих какой-либо деятельности. Это было сделано в целях дальнейшего распоряжения денежными средствами соучастниками преступления по своему усмотрению.

При этом, по версии следствия, стоимость результатов фактически выполненных работ по данному государственного контракту составляет 0 рублей 0 копеек. Результаты фактических работ не соответствуют требованиям контракта, — сообщает Управление Судебного департамента Тульской области.

Тем самым, Контрабаев обвиняется органами предварительного следствия в совершении хищения в форме растраты вверенных ему бюджетных денежных средств в пользу ООО «Смарт Дельта Системс».

Ущерб, причиненный бюджету Тульской области, составляет 68 330 963 руб., 16 коп.

Сюжет: Уголовное дело в отношении бывшего министра Артура Контрабаева
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