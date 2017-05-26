Тульское кафе-бар «Уют» закрыли на два месяца по жалобам жителей
Сотрудники Роспотребнадзора при проведении административного расследования в кафе выявили нарушения санитарных норм.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области по коллективному обращению жителей провело административное расследование в отношении кафе-бар «Уют» (ИП Самедова А.К.о., расположенное по адресу Тула, Загородный проезд, 15).
В ходе расследования в кафе выявили нарушения санитарных требований законодательства Российской Федерации. Протокол о временном запрете деятельности направлен Управлением в Центральный районный суд г. Тулы.
Решением суда деятельность кафе приостановлена на 60 суток.
Другие статьи по темам
Место
Прочее