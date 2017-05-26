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Тульские рукопашники выступили на первенстве России

Тульские рукопашники выступили на первенстве России

Наши спортсмены вернулись с наградами.

В Сергиевом Посаде завершилось десятое Открытое первенство России по русскому рукопашному бою среди православных военно-патриотических клубов. Три дня юноши боролись за звание сильнейших спортсменов.

В соревнованиях приняли участие более 400 человек из 31 региона РФ и Белоруссии.

Тульскую область представляли спортсмены спортивного клуба «Магура». В упорнейших поединках второе место завоевал Станислав Романюк. Третье место у Ивана Плясова, Алексея Дубоносова, Степана Желтова. Готовили спортсменов Павел Турбин, Сергей Соколов и Илья Герасименко.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:40 +2
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