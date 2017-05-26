Тульский форум предпринимателей – 2017: Если решил заняться бизнесом, ты обречен на успех!

В фойе театра была организована выставка-продажа продукции тульских товаропроизводителей и фермеров.

Поздравить предпринимателей с праздником приехали первый зам. губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов и председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов. Они долго ходили между стендами и экспозициями, общались с предпринимателями.

На первом этаже выставки-продажи фермеры и предприниматели наперебой пытались угостить Юрия Андрианова и Сергея Харитонова своей продукцией. Отказаться, признаемся, было невозможно, во-первых, потому что вкусно и аппетитно, а во-вторых, угощали от всей души.

Как потом заметил в своем поздравлении Сергей Харитонов, у нас уже есть тульские бренды, ставшие национальными. Но самое главное – предприниматели решают стратегическую задачу для государства – импортозамещение.

Возле стенда предпринимателя Эллы Коньковой председатель правительства задержался. Наверное, его остановил аромат алтайских трав.

– Юрий Михайлович, вот презент для Вас и Вашей жены – натуральные органические шампуни на травах Алтая, попробуйте – не пожалеете! – прорекламировала свою продукцию предпринимательница.

А кондитеры Елена Бородина и Эля Низамутдинова презентовали Юрию Андрианову большой расписной пряник и просили передать его губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Юрий Михайлович обещал сделать это лично.

В полдень в зале театра началась торжественная часть форума.

– Вы принадлежите, наверное, к наиболее продвинутой и героической категории наших граждан, потому что не побоялись, рискнули и создали свой бизнес. За это вам всем нужно поставить памятник – за ваше мужество и уверенность в том, что справитесь со всеми трудностями, за то, что стремитесь в будущее, не боитесь ответственности, думаете не только о себе, но и тех людях, для которых стали работодателями. А ведь каждый из вас дает работу еще трем тулякам! – сказал с трибуны председатель правительства.

Юрий Михайлович отметил, что предпринимательство – важнейший фактор роста экономики региона. На сегодняшний день в области работают более 60 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Это компании и индивидуальные предприниматели во всех сферах: от промышленности и сельского хозяйства до торговли и туризма. Все вместе обеспечивают работой более 180 тысяч человек.

– Совместными усилиями власть и бизнес создали в Тульской области серьёзную систему взаимодействия. В регионе немало сделано для поддержки бизнеса – гранты, субвенции, налоговые преференции. И за последние годы мы видим положительную динамику развития регионального бизнеса. Ваш вклад в наполнение регионального и муниципальных бюджетов, обеспечение занятости и создание комфортных условий жизни туляков трудно переоценить, – подчеркнул Юрий Андрианов. –

Но, как говорится, хочется, чтобы вас было как можно больше. А что касается нас, чиновников, будем помогать вам. Это я вам гарантирую!

Глава областного правительства вручил медаль «Трудовая доблесть» и благодарности губернатора Тульской области отличившимся представителям тульского предпринимательства. Кстати, среди награжденных оказались два однофамильца главы областного правительства – предприниматель Надежда Андрианова и Вячеслав Андриянов, исполнительный директор Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Тульской области.

– Честное слово, это не семейный подряд, – пошутил Юрий Михайлович.

– Подобные мероприятия очень важны для бизнеса. Они подытоживают деятельность за год и позволяют увидеть, каких результатов добились тульские предприниматели. Кроме того, здесь можно получить информацию о тех мерах поддержки, которые регион оказывает малому и среднему бизнесу, – сказала после форума председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.

Как сказал директор центра поддержки предпринимательства Ринат Крюков, на форуме собирается предпринимательское сообщество для общения и обмена контактами.

– Сейчас интересное время, практически все виды бизнеса проходят через смену подходов и ориентиров, идет обновление во всех сферах деятельности. Мы используем площадку форума для того, чтобы собрать мнения предпринимателей о нужных бизнесу формах поддержки. Мы должны предоставлять тульским предпринимателям востребованные ими услуги. Ведь наша основная задача – развивать малый и средний бизнес в регионе. В этом году мы ввели в строй центр инжениринга, он оказывается поддержку производственным организациям Тульской области. Мы расширили функционал поддержки экспорта – это сейчас очень востребованная услуга. Все это было сделано по заявкам тульских предпринимателей.

А всего в 2016 году малому и среднему бизнесу в Тульской области было оказано более 9 тысяч услуг.

Одна из основных задач на будущее, по словам Рината Крюкова, еще бОльшее вовлечение тульских предпринимателей в программы центра поддержки предпринимательства, комитета по предпринимательству и областного фонда поддержки. Причем не только за счет Тулы, но больше – за счет районов, в том числе и моногородов.

Вообще на форуме было очень много интересных проектов и интересных людей. Мы поговорили с некоторыми из них, ведь что ни говори, а у каждого предпринимателя свой путь к успеху.

Софья Умеренкова занимается детским текстилем и одеждой для мам и сыновей. Она – резидент тульского бизнес-инкубатора и участница нескольких программ поддержки предпринимательства в Тульской области, в том числе « Мама – предприниматель», «Ты – предприниматель».

– Я сама мама, и мне очень хочется, чтобы наши мамочки с сыночками были нарядными и красивыми. Для девчонок предложений гораздо больше, чем для мальчишек. По образованию я модельер-конструктор, давно занимаюсь шитьем – сначала шила дома и только для себя, потом стала брать заказы. Но со временем их стало много, квартира перестала вмещать клиентов, ткани, заказы, мою швейную машинку. Я долго не решалась сделать свое хобби бизнесом. Но потом подала заявку на участие в образовательной программе «Мама – предприниматель». Из 100 участников отобрали 30, и я оказалась в их числе. Так я стала предпринимателем. Вообще в Тульской области есть несколько источников, где можно узнать всё о поддержке бизнеса – это и комитет по предпринимательству, и центр поддержки предпринимательства, и бизнес-инкубатор, и бизнес-навигатор, и соцсети комитета. Было бы желание! На сайте бизнес-навигатора я узнала, что для начинающих предпринимателей есть места в бизнес-инкубаторе на ул. Кирова в Туле. Теперь я работаю с клиентами в комфортном офисе, причем по очень демократичной цене. Я полна планов по расширению своего бизнеса – есть заказы, есть идеи. Для этого нужны рабочие руки, швеи и закройщицы, но с этой задачей, хоть она и сложная, я справлюсь.

Елена Бородина, директор кондитерской Lovett, и ее кондитер Эля Низамутдинова, тоже резиденты тульского бизнес-инкубатора. Они говорят, что хобби стало не только их профессией, но и делом всей жизни.

– В этом году мы участвовали в конкурсе на получение гранта на развитие бизнеса. Наш бизнес-план вошел в число 26 победителей конкурса, и мы получили 500 тысяч рублей. Вообще кондитерская – это воплощение нашей давней мечты, это часть нашей жизни. А еще это очень добрый, позитивный бизнес, мы же несем радость людям! Свои рецепты мы придумываем сами, пробуем различные варианты, много дегустируем, прежде чем что-то предлагать своим клиентам. Используем только натуральные ингредиенты, потому что много заказов делаем для детских центров. Сейчас у нас работают четыре кондитера, пока мы справляемся с потоком заказов, но планов по расширению много. Ищем каналы сбыта для своей продукции, ведь не секрет, что не все магазины готовы работать с предпринимателями.

Такой форум очень полезен для всех нас – здесь завязываются новые деловые связи, здесь узнаешь, чем живут и куда двигают свой бизнес такие же, как мы, предприниматели.

Про Семена Яблоновского (КФХ «Сёмкино подворье») мы уже писали не раз – это, наверное, один из самых молодых предпринимателей в Тульской области. Ему 20 лет, а свой первый грант на развитие фермы он получил в 18 лет! А в 19 лет стал победителем конкурса «Молодой предприниматель России».

– Я получил грант в 1,5 млн руб. на разведение нубийских коз. Мы завезли животных для разведения из США, козы уже прошли акклиматизацию, обрусели. Сейчас у нас 50 голов. В августе планируем провести специализированную сельскохозяйственную выставку молочного козоводства. Пригласили экспертов из Татарстана и США, разослали приглашения фермерам по всей России. А начиналось всё для меня, наверно, как и у многих – дача, родители козу завели… Я с 14 лет заболел фермерством. Сейчас мы не только развиваем производство козьего молока, но и продаем молодняк для разведения другим фермерам. С животными работают три скотника и я. На мне еще интернет-магазин и поставка клиентам нашей фермерской продукции. А вообще-то у нас семейный бизнес, все помогают, даже бабушки и дедушки. Но всего бы этого не получилось без поддержки со стороны комитета по предпринимательству и министерства сельского хозяйства.

Предпринимателя Ирину Ульянову в Туле и области знают многие – по садовому центру «Северин», по магазину женской одежды «Роскошный размер» и, конечно же, по компании «Промторгсервис», которой в этом году исполнилось 20 лет. А еще Ирина на днях стала победительницей форума Центрального федерального округа «Бизнес Триумф», получив «Золотой домкрат» в номинации «Торговля и услуги».

– В 90-х, когда я начинала свою предпринимательскую карьеру, не было никакой поддержки со стороны государства, а сейчас различных форм – от образовательных до финансовых – столько, что кажется, так было всегда. И по-другому быть не может. Например, когда мы брали в лизинг транспорт, получили субсидирование на возмещение процентов. Активно пользуемся микрозаймами. А в прошлом году сын выиграл грант на создание и развитие питомника для садового центра. Еще один наш большой и серьезный проект – мы открываем частный бизнес-инкубатор, надеемся, что в конце года откроем его.

В бизнесе важно уметь слушать и слышать людей, своих клиентов.

Первая моя компания – продажа строительных материалов и инструментов только для корпоративных клиентов. А когда пошли клиенты с просьбой продать что-то в розницу, организовала магазин. Трудно было в кризис 2008 года, тогда рынок стройматериалов сильно просел. Но я не отчаялась, решила для себя – надо заниматься тем, что умеешь, в чем хорошо разбираешься. И добавила к стройматериалам… садоводство! И вскоре мой садовый центр подвинул по доходности стройматериалы. Садовый бизнес – добрый бизнес, он про уют и комфорт повседневной жизни. Я очень много общаюсь со своими клиентами. И обратила внимание, что основная масса моих покупательниц – дамы за 35 приятной округлости. Так родилось следующее направление – магазин одежды «Роскошный размер».

Считаю, если предприниматель нацелен на результат и хочет сделать качественный честный бизнес, ему нечего бояться, он просто обречен на успех. А комитет по предпринимательству поможет по всем направлениям. Я, например, очень ценю образовательные программы комитета и центра поддержки предпринимательства.

Ольга Куренкова запустила вместе с сестрой проект «Студия-ателье по пошиву женской дизайнерской одежды». Об этом проекте мы подробно уже рассказывали:

– Все начиналось с интернет-магазина бус. Но хотелось чего-то большего. Нашли талантливых российских дизайнеров, открыли небольшой шоу-рум. Потом появилась идея запустить собственную линию одежды. Написали бизнес-план, подали заявку на получение гранта и... выиграли его! Прошли несколько образовательных программ в центре поддержки предпринимательства. И вот теперь у нас есть свой пошивочный цех, свой шоу-рум в крупном торговом центре. Конечно, сложностей оказалось больше, чем мы ожидали, но все-таки результат вдохновляет. Нам хотелось сделать не просто магазин модной одежды, а объединяющее людей пространство, место для общения. Мы проводили девичники, и теперь они стали очень популярны. Значит, есть такая потребность у девушек. Мы постарались объединить в своем шоу-руме и разные услуги: не только подбор и подгонка одежды, но и бижутерии, макияжа, прически – чтобы в одном месте можно было сразу себя преобразить.

И когда видим горящие глаза клиенток и девушек из своей команды, мы понимаем – наше дело очень нужно людям!

Константин Усик занимается кофе уже четыре года.

– Будучи студентом, я подрабатывал бариста в кофейне на Красноармейском проспекте. Мне очень нравилась моя работа – аромат кофе, улыбающиеся люди, приятный интерьер и душевная музыка. И однажды я решил, что, если у меня будет свой бизнес, он обязательно будет связан с кофе. Начали мы с обжарки закупленного сырого кофе. Научились его качественно обжаривать, составлять вкусные купажи, правильно упаковывать и хранить – ведь кофе очень быстро теряет аромат и вкус, именно поэтому во всем мире ценится кофе свежей обжарки. А потом мы решили пойти дальше и запустили проект «кофе под рукой». Суть его в том, что при заказе определенного объема кофе клиент получает кофе-машину бесплатно. Эта услуга оказалась востребованной во многих тульских офисах. Мы подбираем оборудование по запросу клиента, поставляем кофе-машину и обслуживаем ее на месте. И конечно, поставляем кофе свежей обжарки.

Из всего многообразия поддержки бизнеса, которую предлагают государственные и региональные структуры, ценю образовательные проекты. Они интересны, полезны и здорово мотивируют. А еще мы – резиденты бизнес-инкубатора, считаю, это очень выгодно. Это что-то типа общежития для предпринимателей, где каждый может быть полезен друг другу. Например, мы всех снабжаем кофе, а маркетинговое агентство помогает нам с продвижением. Рядом – фотостудия, и нет проблем с изготовлением рекламных материалов.

Всегда участвую во всех форумах и конкурсах, которые проводит комитет по предпринимательству, потому что это дает ориентиры – в верном ли направлении мы идем. А вообще, если человек решил заниматься бизнесом, он обречен на успех – поддержка есть на всех уровнях, по всем направлениям, от финансовой до образовательной и юридической. Но сам я считаю, что важнее не финансовая поддержка, а знания.