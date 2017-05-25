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При пожаре в Туле на улице Бондаренко мужчина получил ожоги
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

При пожаре в Туле на улице Бондаренко мужчина получил ожоги

Причина происшествия устанавливается.

25 мая ранним утром в Туле загорелась квартира. О возгорании в доме №31 на улице Бондаренко в 5.51 сообщили в «Единую службу спасения-112».

На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. Огнеборцы прибыли в 6.00, спустя три минуты возгорание было ликвидировано.

На пожаре пострадал 60-летний мужчина. Он получил ожоги.

В результате происшествия в квартире закоптились стены и потолок, сгорела кухонная мебель. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:51 +1
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