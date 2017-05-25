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В тульской семье родились тройняшки

В тульской семье родились тройняшки

Счастливые родители Станислав и Светлана Жековы теперь воспитывают трех сыновей – Марка, Артема и Павла.

Сразу после выписки из роддома Жековы поделились с Myslo своими впечатлениями.

– Когда жена вышла с УЗИ, сказала: «Тебе нашатырь сразу или потом?» Я удивленно: «Двойня?» Она молчит. «Тройня?» – спрашиваю. Кивает, – рассказывает Станислав Жеков. – Мозг сразу отключился, у меня не было ни одной эмоции. Но прошел час, и сознание ко мне вернулось. Мы с женой планировали одного ребенка, а здесь такой подарок судьбы – сразу трое. Я взялся за голову: как же мы будем их воспитывать? Но потом понял, что многие годами пытаются зачать хотя бы одного малыша.

А нам повезло. И теперь нужно научиться с этим справляться.

Беременность проходила очень тяжело. Света постоянно жаловалась на ломоту, боль во всем теле, усталость. Но мы выдержали это испытание: дошло даже до того, что мы легли в роддом на крайнем сроке. Обычно кесарево сечение делают на 32-й неделе, нам же – на 35-й. Как-то завтракаем, и Света говорит: «Все, я больше не могу, завтра сдаюсь».

Детишки, слава Богу, родились здоровенькими! Мы очень счастливы. С именами не было проблем: я выбрал два – Артем и Павел, а жена одно – Марк.

У каждого малыша – своя кроватка и коляска. Мы начали закупать детские вещи еще на 9-й недели беременности. Решили, что покупать многоуровневую трехместную коляску не будем: почитали отзывы в интернете и поняли, что она совсем неудобная. Тем более, мы живем в частном доме, где хватит места на три отдельные коляски. Если бы была квартира, конечно, придумали бы что-то другое.  

Удивительно, но в роду ни у меня, ни у жены никогда не было даже двойни. Мы, можно сказать, первые! И родственники этому очень обрадовались. Бабушки, дедушки, тети, друзья – все обещали помогать с воспитанием. Здорово, когда есть такая поддержка!

Редакция «Слободы» и Myslo желает семье Жековых здоровья и счастливых улыбок!

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 10:39 +37
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