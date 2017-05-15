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Страшная смерть в Суворове: друг погибшего рассказал подробности ЧП

Страшная смерть в Суворове: друг погибшего рассказал подробности ЧП

10 мая на дачах под Суворовом было найдено висящее на заборе тело мужчины, а рядом с ним – мертвая собака. Myslo связался с другом несчастного.

– Скорее всего, он потерял координацию в неудачный момент, – рассказал друг Дениса Б. (он пожелал остаться неизвестным, назовем его Владимир). – Там забор «не пугающий», и, по-видимому, приняв за ерундовое препятствие, Денис попытался перелезть через него, соскользнул и насадился на пики. Никогда бы не подумал, что простенький заборчик может стать такой коварной ловушкой! Там совсем немного до земли было, но, к сожалению, этого оказалось достаточно, чтобы ноги повисли.

А версия о самоубийстве накручивается потому, что у него было не очень хорошее настроение до этого.

Myslo: А как же собака? Откуда она там?
 
– А известно, что он был не совсем трезв? Когда он шел мимо дач, эта собака кусала его за руки и, в общем, раздражала его. Там видно, что вдоль аллеи есть еще деревянный забор. Мне кажется, он психанул и перекинул ее через этот деревянный забор... Но там оказался еще один забор с пиками, на который и попала собака. Осознав все, что случилось, он попытался исправить ситуацию. Возможно, хотел залезть на забор, чтобы снять животное, но, потеряв координацию, сам напоролся. Висит он потому, что, несмотря ни на что, ему удалось выбраться из смертельной ловушки, так как потеря крови обессилила его, он просто потерял сознания и не упал, а оказался зажат между прутьями... В общем, все усилия оказались напрасными.

Myslo: А почему крови нет? Вы видели фото?
 

– Пики послужили «затычками». Большое внутреннее кровотечение.

Myslo: А давно вы его видели в последний раз?
 
– С днем рождения поздравлял (24 апреля. – Прим. авт.). Он собирался ко мне приехать опробовать новую баню.
 
Myslo: А про подробности происшествия вам кто рассказал?
 
– Я был на похоронах. Не знаю. Закончим. Спасибо.
 

Разговор с другом получился немного странным. Возможно, на похоронах действительно обсуждали версии случившегося, но сколько б ни было догадок, они все равно не складываются в понятную картину происшествия.

Myslo будет держать вас в курсе событий.

Напомним, 10 мая в коллективных садах неподалеку от ГРЭС на заборе был обнаружен труп мужчины, а рядом – мертвая собака.

При погибшем были найдены и его мобильный телефон, и деньги – ничего не пропало. Погибший — 34-летний Денис Б., уроженец Суворова. В последнее время жил и работал в Москве.

Известно, что в прошлые выходные он приехал в Суворов навестить родных: здесь у него остались родители и сестра. Что случилось потом – неизвестно.  Назначены экспертизы, проводится доследственная проверка.

Известно, что смерть мужчины наступила от проникающей травмы груди.

Основной версией правоохранители называют самоубийство.
 

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:40 −1
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