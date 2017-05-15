Страшная смерть в Суворове: друг погибшего рассказал подробности ЧП

Разговор с другом получился немного странным. Возможно, на похоронах действительно обсуждали версии случившегося, но сколько б ни было догадок, они все равно не складываются в понятную картину происшествия.

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Напомним, 10 мая в коллективных садах неподалеку от ГРЭС на заборе был обнаружен труп мужчины, а рядом – мертвая собака.

При погибшем были найдены и его мобильный телефон, и деньги – ничего не пропало. Погибший — 34-летний Денис Б., уроженец Суворова. В последнее время жил и работал в Москве.

Известно, что в прошлые выходные он приехал в Суворов навестить родных: здесь у него остались родители и сестра. Что случилось потом – неизвестно. Назначены экспертизы, проводится доследственная проверка.