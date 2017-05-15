Страшная смерть в Суворове: друг погибшего рассказал подробности ЧП
10 мая на дачах под Суворовом было найдено висящее на заборе тело мужчины, а рядом с ним – мертвая собака. Myslo связался с другом несчастного.
– Скорее всего, он потерял координацию в неудачный момент, – рассказал друг Дениса Б. (он пожелал остаться неизвестным, назовем его Владимир). – Там забор «не пугающий», и, по-видимому, приняв за ерундовое препятствие, Денис попытался перелезть через него, соскользнул и насадился на пики. Никогда бы не подумал, что простенький заборчик может стать такой коварной ловушкой! Там совсем немного до земли было, но, к сожалению, этого оказалось достаточно, чтобы ноги повисли.
А версия о самоубийстве накручивается потому, что у него было не очень хорошее настроение до этого.
– Пики послужили «затычками». Большое внутреннее кровотечение.
Разговор с другом получился немного странным. Возможно, на похоронах действительно обсуждали версии случившегося, но сколько б ни было догадок, они все равно не складываются в понятную картину происшествия.
Myslo будет держать вас в курсе событий.
Напомним, 10 мая в коллективных садах неподалеку от ГРЭС на заборе был обнаружен труп мужчины, а рядом – мертвая собака.
При погибшем были найдены и его мобильный телефон, и деньги – ничего не пропало. Погибший — 34-летний Денис Б., уроженец Суворова. В последнее время жил и работал в Москве.
Известно, что в прошлые выходные он приехал в Суворов навестить родных: здесь у него остались родители и сестра. Что случилось потом – неизвестно. Назначены экспертизы, проводится доследственная проверка.
Известно, что смерть мужчины наступила от проникающей травмы груди.