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На этой неделе в центре Тулы будет ограничена парковка
Фото: pg11.ru

На этой неделе в центре Тулы будет ограничена парковка

В связи с проведением фестиваля «Российская студенческая весна» в областном центре вводится ряд ограничений для владельцев транспортных средств.

С 16 по 18 мая запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта будет действовать круглосуточно на следующих участках:

  • ул. Советская (нечетная сторона) от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции,
  • разворотное кольцо пл. Победы,
  • ул. Демидовская (от ул. Арсенальной до ул. Литейной),
  • территория, прилегающая к зданию Городского концертного зала (Тула, ул. Советская, 2),
  • ул. Тургеневская (от дома №11 до дома №15),
  • ул. Жуковского (от дома №13 до дома №7).

В эти же дни с 18.00 до 23.00 будут введены ограничения на движение всех видов транспорта на территории, прилегающей к площади Победы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:19 +2
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