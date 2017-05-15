Фото: pg11.ru
На этой неделе в центре Тулы будет ограничена парковка
В связи с проведением фестиваля «Российская студенческая весна» в областном центре вводится ряд ограничений для владельцев транспортных средств.
С 16 по 18 мая запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта будет действовать круглосуточно на следующих участках:
- ул. Советская (нечетная сторона) от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции,
- разворотное кольцо пл. Победы,
- ул. Демидовская (от ул. Арсенальной до ул. Литейной),
- территория, прилегающая к зданию Городского концертного зала (Тула, ул. Советская, 2),
- ул. Тургеневская (от дома №11 до дома №15),
- ул. Жуковского (от дома №13 до дома №7).
В эти же дни с 18.00 до 23.00 будут введены ограничения на движение всех видов транспорта на территории, прилегающей к площади Победы.
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