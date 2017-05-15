На этой неделе в центре Тулы будет ограничена парковка

Фото: pg11.ru

В связи с проведением фестиваля «Российская студенческая весна» в областном центре вводится ряд ограничений для владельцев транспортных средств.

С 16 по 18 мая запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта будет действовать круглосуточно на следующих участках:

ул. Советская (нечетная сторона) от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции,

разворотное кольцо пл. Победы,

ул. Демидовская (от ул. Арсенальной до ул. Литейной),

территория, прилегающая к зданию Городского концертного зала (Тула, ул. Советская, 2),

ул. Тургеневская (от дома №11 до дома №15),

ул. Жуковского (от дома №13 до дома №7).

В эти же дни с 18.00 до 23.00 будут введены ограничения на движение всех видов транспорта на территории, прилегающей к площади Победы.