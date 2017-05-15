В Суворове на заборе нашли мертвого мужчину с собакой. Фото 18+

Страшную находку на окраине Суворова обнаружили местные жители: в коллективных садах неподалеку от ГРЭС на заборе был обнаружен труп мужчины, а рядом – мертвая собака.

При погибшем были найдены и его мобильный телефон, и деньги – ничего не пропало.



Жуткое фото просочилось в соцсети, однако потом его удалили.

Как стало известно Myslo, погибший — 34-летний Денис Б., уроженец Суворова. В последнее время жил и работал в Москве.

Известно, что в прошлые выходные он приехал в Суворов навестить родных: здесь у него остались родители и сестра. Что случилось потом – неизвестно. Предположительно, в районе коллективных садов он мог оказаться, когда возвращался от родственницы. Как мужчина оказался на заборе, сейчас выясняют следователи.

Сейчас назначены экспертизы, проводится доследственная проверка.

Как стало известно Myslo из компетентного источника, смерть мужчины наступила от проникающей травмы груди.

На фото действительно видно ранение в верхней части живота, но как потом тело приняло такую позу и откуда взялась мертвая собака, непонятно. Если бы человек «насадился» грудиной на острый кол забора, он бы наверняка и остался в таком положении.

Так или иначе, идет расследование. Похороны уже состоялись.

Основной версией этого жуткого происшествия правоохранители называют самоубийство.

Местные жители не верят, что таким способом вообще можно покончить с собой. Они настаивают – это убийство.

Есть информация, что у мужчины были кредитные долги, это могло повлиять на его желание уйти из жизни. У Дениса Б. в столице остались супруга и маленький ребенок.

В соцсетях Дениса и в его ЖЖ – куча странных рисунков, высказываний и малопонятных стихов. Однако те, кто знал его в Суворове, говорят, что никаких отклонений у него не было.