Рядом со зданием на улице Советской провалился грунт

Фото очевидца

Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Советской и Пирогова, под одним из торговых центров произошёл провал грунта. Тротуарная плитка на этом участке начала «плавать» ещё два месяца назад. Видимо, под тротуаром образовалась пустота, и часть плитки провалилась в яму.

Сотрудники торгового центра огородили опасный участок – поставили предупредительные таблички и натянули ленту. На момент публикации никаких работ на аварийном участке не проводилось. На самом здании немного повреждена облицовочная плитка, видимых разрушений нет.