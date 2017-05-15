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Рядом со зданием на улице Советской провалился грунт
Фото очевидца

Рядом со зданием на улице Советской провалился грунт

Опасное место огорожено лентой. Плитка на прилегающем к торговому центру тротуару пошла «волнами».

Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Советской и Пирогова, под одним из торговых центров произошёл провал грунта. Тротуарная плитка на этом участке начала «плавать» ещё два месяца назад. Видимо, под тротуаром образовалась пустота, и часть плитки провалилась в яму.

Сотрудники торгового центра огородили опасный участок – поставили предупредительные таблички и натянули ленту. На момент публикации никаких работ на аварийном участке не проводилось. На самом здании немного повреждена облицовочная плитка, видимых разрушений нет.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:22 0
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