В Алексине ребенок выпал из окна пятого этажа
Полуторагодовалый малыш скончался в больнице.
3 мая в Алексине произошла трагедия — из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок. Мать мальчика в это время, предположительно, ушла в соседнюю комнату, оставив открытым окно.
Со множественными травмами малыша доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, сейчас следователи устанавливают все детали происшествия. Опрашиваются очевидцы случившегося, истребованы материалы, характеризующие личность матери мальчика. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
Другие статьи по темам
Место