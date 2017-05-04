В Алексине ребенок выпал из окна пятого этажа

3 мая в Алексине произошла трагедия — из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок. Мать мальчика в это время, предположительно, ушла в соседнюю комнату, оставив открытым окно.

Со множественными травмами малыша доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, сейчас следователи устанавливают все детали происшествия. Опрашиваются очевидцы случившегося, истребованы материалы, характеризующие личность матери мальчика. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.