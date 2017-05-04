Тульские сотрудники Госавтоинспекции напомнили велосипедистам ПДД

Фото УГИБДД по Тульской области.

Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной и велопешеходной дорожкам, полосе для велосипедистов.

С началом весеннего сезона на дорогах области увеличилось количество велосипедистов. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекция Тульской области напоминают о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют юным велосипедистам. С учащимися образовательных учреждений проводятся разъяснительные беседы. Ребятам напоминают все основные правила.

В ходе бесед сотрудники ГИБДД акцентируют внимание и на средства индивидуальной защиты велосипедиста — шлем, наколенники, налокотники, перчатки.

Правила дорожного движения

Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной и велопешеходной дорожкам, полосе для велосипедистов. В случае отсутствия таковых — ехать необходимо по правому краю проезжей части в попутном направлении с другими транспортными средствами.

Движение по обочине и тротуару допускается, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части.

Велосипедистам запрещается:

управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;

пересекать дорогу (проезжую часть) по пешеходным переходам (следует доехать до пешеходного перехода, спешиться с велосипеда, перейти дорогу по «зебре» (пешеходному переходу) с соблюдением всех норм и правил безопасности, и только после этого вновь продолжить движение на велосипеде);

буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом.

Необходимо помнить, что велосипедист является равноправным участником дорожного движения и о своем намерении совершить маневр поворота следует предупреждать других участников дорожного движения заблаговременно, поднятой в сторону рукой (правой или левой, в зависимости от того, в какую сторону поворачивать), а об остановке — рукой, поднятой вверх.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение ПДД велосипедистами предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ — штраф 800 рублей.