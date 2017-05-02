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За сезон на отопление в Туле потратили 420 млн рублей

За сезон на отопление в Туле потратили 420 млн рублей

В городской администрации подвели итоги отопительного сезона 2016-2017 годов.

Для своевременной и полной подачи тепла в дома туляков специалистами были отремонтированы 247 отопительных котлов, подготовлены 179 котельных, заменено более 30 километров теплосетей, приведено в порядок 455 тепловых насосов. Все эти работы обошлись в 420 млн рублей. Большую часть этой суммы составили собственные средства «Тулатеплосети».

Уже с 5 мая начнётся подготовка к новому отопительному сезону – специалисты приступят к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. До осени планируется заменить и отремонтировать 191 котёл, заменить 30 километров ветхих труб отопления и капитально отремонтировать около 10 километров теплосетей.

По предварительным подсчётам, подготовка к отопительному сезону 2017-2018 годов будет стоить порядка 540 млн рублей. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +1
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