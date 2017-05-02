За сезон на отопление в Туле потратили 420 млн рублей

Для своевременной и полной подачи тепла в дома туляков специалистами были отремонтированы 247 отопительных котлов, подготовлены 179 котельных, заменено более 30 километров теплосетей, приведено в порядок 455 тепловых насосов. Все эти работы обошлись в 420 млн рублей. Большую часть этой суммы составили собственные средства «Тулатеплосети».

Уже с 5 мая начнётся подготовка к новому отопительному сезону – специалисты приступят к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. До осени планируется заменить и отремонтировать 191 котёл, заменить 30 километров ветхих труб отопления и капитально отремонтировать около 10 километров теплосетей.

По предварительным подсчётам, подготовка к отопительному сезону 2017-2018 годов будет стоить порядка 540 млн рублей.