Как будет работать почта в праздничные дни

«Почта России» сообщает о режиме работы в дни празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта 2017 года рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

23, 24 февраля и 8 марта 2017 года являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не обменивают и не доставляют почтовые отправления, периодические печатные издания и не вынимают письменную корреспонденцию из почтовых ящиков.

25 и 26 февраля (суббота и воскресенье), а также 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи работают по установленному режиму.

Чтобы не задерживать доставку пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий в некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.

Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.