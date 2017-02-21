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Туляки смогут заказать школьную форму на специальном сайте

Туляки смогут заказать школьную форму на специальном сайте

Тульские предприятия легкой промышленности станут доступны на электронной площадке, которая заработает в мае 2017 года.

В мае 2017 года в России заработает электронная площадка для предприятий лёгкой промышленности. На ней смогут разместить информацию о своих товарах все предприятия Тульского региона, работающие в этой сфере. Площадка позволит наладить кооперацию между производителями и донести в первую очередь для тульских покупателей информацию о производимой в регионе  продукции.

Так, благодаря электронной площадке родители смогут выбрать и заказать для детей школьную форму, выбрав предварительно модель, цвет, размер и количество или связаться с производителем для индивидуальных заказов.

– Технологии наших предприятий позволяют индивидуально изготовить не только саму форму, но и логотипы школы или вышить имя ученика, – пояснил на пресс-конференции Дмитрий Ломовцев.

Следующим этапом станет создание аналогичной электронной площадки для предприятий, работающих в сфере механической обработки.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:35 +1
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