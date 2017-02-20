За выходные в Тульской области в авариях пострадали шесть человек

17 февраля в 11.50 в поселке Ленинский, на улице Мичурина, молодой человек 1996 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», предположительно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Дэу Матиз» под управлением женщины 1958 года рождения.

Позже в результате ДТП в городскую больницу обратилась водитель автомобиля «Дэу Матиз», которая после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

18 февраля в 17.00 на 189-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (Новомосковский район) 43-летний водитель автомобиля КамАЗ 55102 на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Кашкай» под управлением 46-летнего мужчины, который приближался по главной дороге справа по ходу движения автомобиля КамАЗ.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» скончался в реанимационном отделении.

19 февраля 2017 года в 12.45 в посёлке Куркино на улице Парковой мужчина, управлявший снегоходом Pantera Arctic, наехал на трех девочек 11 лет и одну девочку 10 лет и скрылся. Напомним, как уже писал Myslo, детей с травмами доставили в больницу, но угрозы их жизни и здоровью нет.

Виновник ДТП был задержан и доставлен в дежурную часть отделения полиции «Куркинское» в тот же день. Им оказался житель Московской области, мужчина 1959 года рождения.

Экспресс-анализ показал, что мужчина был пьян. Кроме того, водительского удостоверения на право управления снегоходом у него не было.

В отношении водителя снегохода были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП) и по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен).