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В Тульской области пьяный мужчина на снегоходе сбил четырех девочек

В Тульской области пьяный мужчина на снегоходе сбил четырех девочек

Дети с телесными повреждениями были доставлены в районное медицинское учреждение.

19 февраля в 12.45 в поселке Куркино на улице Парковой мужчина, управлявший снегоходом «Pantera Arctic», сбил троих 12-летних девочек и одну 11-летнюю. После совершения ДТП водитель скрылся. Дети с телесными повреждениями были доставлены в районное медицинское учреждение. Угроз их жизни и здоровью нет.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий виновник ДТП был задержан и доставлен в дежурную часть отделения полиции «Куркинское». Им оказался 58-летний житель Московской области.

Проведенный экспресс-анализ показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,82 мг/литр.

В настоящее время с водителем проводятся необходимые действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства данного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:39 0
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