В Туле может появиться новый автобусный маршрут

Если он появится, то свяжет микрорайон Левобережный и Пролетарский округ.

Сегодня, 20 февраля, в ходе рабочего совещания обсудили вопрос изменения автобусного маршрута №1, который в настоящее время ходит по маршруту «Горельские Выселки – мкр-н Левобережный».

На совещании было предложено изменить маршрут, исходя из пожеланий туляков, – «Горельские Выселки – Городское кладбище №3» без захода в Левобережный.

Директор МКП «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович уточнил, что при изменении схемы движения автобусного маршрута №1 появится необходимость обеспечить транспортную доступность микрорайона Левобережный. Так что в схеме движения муниципального транспорта может появиться новый маршрут – «Мкр-н «Левобережный» – областной роддом» с учетом движения по улицам Оборонной, Советской, Пролетарской, Ложевой, Металлургов, Кутузова, Вильямса.

Протяженность маршрута составит 13 км. Интервал движения в часы пик – 24 минуты.

Вопрос организации нового маршрута рассматривался сегодня на рабочем совещании под председательством главы администрации города Тулы Евгения Авилова.