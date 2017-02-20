новости
новости
Регистрация
В Туле может появиться новый автобусный маршрут

В Туле может появиться новый автобусный маршрут

Если он появится, то свяжет микрорайон Левобережный и Пролетарский округ.

Сегодня, 20 февраля, в ходе рабочего совещания обсудили вопрос изменения автобусного маршрута №1, который в настоящее время ходит по маршруту «Горельские Выселки – мкр-н Левобережный».

На совещании было предложено изменить маршрут, исходя из пожеланий туляков, – «Горельские Выселки – Городское кладбище №3» без захода в Левобережный.

Директор МКП «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович уточнил, что при изменении схемы движения автобусного маршрута №1 появится необходимость обеспечить транспортную доступность микрорайона Левобережный. Так что в схеме движения муниципального транспорта может появиться новый маршрут – «Мкр-н «Левобережный» – областной роддом» с учетом движения по улицам Оборонной, Советской, Пролетарской, Ложевой, Металлургов, Кутузова, Вильямса.

Протяженность маршрута составит 13 км. Интервал движения в часы пик – 24 минуты.

Вопрос организации нового маршрута рассматривался сегодня на рабочем совещании под председательством главы администрации города Тулы Евгения Авилова.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:47 +3
Другие статьи по темам
Люди
Евгений АвиловВалерий Симакович
Место
Туламикрорайон Левобережный
Прочее
появится новый маршрут автобусаизменится маршрут

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ночью в Пролетарском округе злоумышленник напал на туляка
Ночью в Пролетарском округе злоумышленник напал на туляка
За выходные в Тульской области в авариях пострадали шесть человек
За выходные в Тульской области в авариях пострадали шесть человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика