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Выбираем правильные продукты к Масленице

Выбираем правильные продукты к Масленице

Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать качественные продукты для блинов и других масленичных угощений.

Масленица – традиционный русский праздник, который обязательно включает в себя обильный праздничный стол. И всегда среди угощений на Масленицу есть блины, главный ее атрибут.

Поэтому, в преддверии этого праздника Роспотребнадзор посчитал необходимым остановиться на том, как правильно выбрать безопасные продукты для блинов.

Мука. Хорошая мука обладает слабовыраженным приятным, чуть сладковатым вкусом. В муке не допускаются кислый, горький или явно сладкий вкус, а также посторонние привкусы. Мука любого вида при разжевывании не должна давать ощущения хруста на зубах; хруст вызывается измельченными минеральными примесями. Свежая мука обладает специфическим слабовыраженным, приятным запахом. Несвойственны доброкачественной муке запах затхлости, плесени и любой посторонний запах.

Молочные продукты. При выборе молочных продуктов обязательное внимание обращайте на информацию, вынесенную на этикетку, где указаны состав продукции, условия хранения и срок годности.

Икра лососевая. При выборе икры предпочтение следует отдавать продукции выработанной по ГОСТу, поскольку икра, изготовленная по Техническим условиям, которые разрабатываются самим производителем, зачастую не отвечает общепризнанным стандартам.

Требования к икре лососевой, выработанной по ГОСТУ: икринки чистые, целые, однородные по цвету, без пленок и сгустков крови, упругие, разбористые (отделяются одна от другой), должно быть отсутствие постороннего запаха и привкуса.

Обратите внимание, что хранят икру при температуре от -4°С до -8 °С.

Чтобы продукт не испортился до окончания срока годности, эти условия хранения следует соблюдать как в магазинах, так и дома.

Чтобы избежать пищевого отравления, тем самым не омрачив праздник, следует придерживаться следующим советам:

  • любые сомнения в качестве пищевых продуктов следует решать в интересах собственного здоровья и отказываться от их употребления;
  • соблюдение правил личной гигиены перед приемом и приготовлением пищи позволит значительно снизить риск возникновения пищевой токсикоинфекции;
  • хранить продукты следует в холодильнике, не допуская близкого соседства сырья и готовой к употреблению пищи,
  • не приобретать продукты неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли;
  • вся продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность пищевых продуктов;
  • соблюдать сроки годности пищевых продуктов;
  • не переедайте, соблюдайте принципы здорового питания.

Желаем веселой и приятной Масленицы!

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:25 +2
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