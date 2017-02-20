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В 2016 году почти 100 пешеходов погибли под колесами автомобилей

В 2016 году почти 100 пешеходов погибли под колесами автомобилей

Для снижения количества подобных ДТП в Тульской области проходит Всероссийская кампания «Сложности перехода».

В 2016 году на территории Тульской области произошло 589 ДТП с участием пешеходов, в которых 98 человек погибли и 514 получили травмы. По статистике в большинстве случаев аварии происходят по вине самих пешеходов. Основная причина — это переход вне пешеходного перехода, даже если он находится рядом.

Сегодня, 20 февраля, в нашем регионе стартовала Всероссийская социальная кампания по безопасности дорожного движения «Сложности перехода». Эта акция направлена на повышение культуры взаимоуважения участников дорожного движения.

Инициаторами акции стали ГИБДД России, Российский союз автостраховщиков и экспертный центр «Движение без опасности».

Наша область стала одной из десяти региональных площадок, где проводится эта социальная кампания. Цель проекта — снизить количество ДТП и пострадавших в них на пешеходных переходах.

Главная задача кампании — донести до участников дорожного движения, что безопасный переход зависит как от водителя, так и от пешехода.

В 16 учреждениях дошкольного и школьного образования, в средних специальных образовательных учреждениях, в отделении Пенсионного фонда, на железнодорожном вокзале и автовокзале, в автошколах, в торговых центрах и восьми автозаправочных станциях ознакомились сегодня с мероприятием.

Представители экспертного центра «Движение без опасности» совместно с сотрудниками ГИБДД обучают граждан поведению на дороге в сложных условиях, проводят тренинги, игры и соцопросы.

Напомним, что в рамках акции Госавтоинспекция запустила три конкурса, в которых можно выиграть ценные призы. Подробности здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:44 0
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