Зачем в Тулу приедет главный гаишник России Виктор Нилов?

Фото: "За рулем".

С 20 февраля в Тульской области стартует Всероссийский социальный проект «Сложности перехода», направленный на снижение количества ДТП с участием пешеходов, в том числе детей.

Мероприятия пройдут на АЗС, в торговых центрах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в вузах и автошколах, в детских садах и школах, в поликлиниках, пенсионных фондах и на территории регистрационно-экзаменационных подразделений Тульской области.

В конце февраля в Туле пройдет пресс-конференция с участием первых лиц нашего региона, а также главного государственного инспектора ГИБДД России Виктора Нилова. Пока дата пресс-конференции точно не определена.

Предлагаем вам посмотреть вместе с детьми несколько обучающих видеороликов по ПДД.

1. «Трудности перехода».

2. «Безопасный переход. Водитель».

3. «Безопасный переход. Пешеход».