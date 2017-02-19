Госавтоинспекция запускает конкурсы для туляков

Для профилактики ДТП с участием пешеходов с 20 по 28 февраля в Тульской области пройдет Всероссийский социальный проект «Сложности перехода». Данная акция уже состоялась в Ярославской, Костромской и Рязанской областях.

Запланированные мероприятия направлены на участников дорожного движения разных возрастных групп: воспитанников детских садов, школьников, студентов, а также на обучающихся в автошколах, начинающих и опытных водителей.

20 февраля акция пройдет в Туле в образовательных учреждениях, в отделении Пенсионного фонда, на железнодорожном вокзале и автовокзале, в трех автошколах, в торговых центрах «Рио» и «Глобус» и на восьми АЗС.

В рамках данной социальной кампании пройдут конкурсы:

«Спасибо, водитель» — для детей от 4 до 14 лет, ознакомиться с условиями можно здесь,

«Паспорт дорожной безопасности» для школ (учителя и школьники) — подробнее здесь,