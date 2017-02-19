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Госавтоинспекция запускает конкурсы для туляков

Госавтоинспекция запускает конкурсы для туляков

Поучаствовать могут все желающие!

Для профилактики ДТП с участием пешеходов с 20 по 28 февраля в Тульской области пройдет Всероссийский социальный проект «Сложности перехода». Данная акция уже состоялась в Ярославской, Костромской и Рязанской областях.

Запланированные мероприятия направлены на участников дорожного движения разных возрастных групп: воспитанников детских садов, школьников, студентов, а также на обучающихся в автошколах, начинающих и опытных водителей.

20 февраля акция пройдет в Туле в образовательных учреждениях, в отделении Пенсионного фонда, на железнодорожном вокзале и автовокзале, в трех автошколах, в торговых центрах «Рио» и «Глобус» и на восьми АЗС.

В рамках данной социальной кампании пройдут конкурсы:

  • «Спасибо, водитель» — для детей от 4 до 14 лет, ознакомиться с условиями можно здесь,

  • «Паспорт дорожной безопасности» для школ (учителя и школьники) — подробнее здесь,

  • «Экзамен для двоих» — подробности здесь

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:50 0
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