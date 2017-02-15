В Туле мужчине на голову упала ветка аварийного дерева

За это осужден сотрудник поисково-спасательной службы.

Привокзальный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего туляка, который является исполняющим обязанности старшего пятого спасательного звена поисково-спасательной службы МУ «ЦГЗСР г. Тулы». Он обвинялся по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд установил, что 22 мая 2016 года спасатели под руководством обвиняемого удаляли аварийное дерево в поселке Косая Гора.

С крыши сарая возле одного из домов ветка аварийного дерева упала на голову мужчине. Он получил черепно-мозговую травму с переломом костей черепа.

Подсудимый не должным образом принял необходимые меры безопасности при производстве работ, нарушив инструкции по охране труда.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления подсудимый выплатит 30 тысяч рублей штрафа.