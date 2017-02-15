новости
новости
Регистрация
В Туле мужчине на голову упала ветка аварийного дерева

В Туле мужчине на голову упала ветка аварийного дерева

За это осужден сотрудник поисково-спасательной службы.

Привокзальный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего туляка, который является исполняющим обязанности старшего пятого спасательного звена поисково-спасательной службы МУ «ЦГЗСР г. Тулы». Он обвинялся по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд установил, что 22 мая 2016 года спасатели под руководством обвиняемого удаляли аварийное дерево в поселке Косая Гора.

С крыши сарая возле одного из домов ветка аварийного дерева упала на голову мужчине. Он получил черепно-мозговую травму с переломом костей черепа.

Подсудимый не должным образом принял необходимые меры безопасности при производстве работ, нарушив инструкции по охране труда.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления подсудимый выплатит 30 тысяч рублей штрафа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:19 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
веткаупала веткааварийное деревоуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области от имени сотрудников Роспотребнадзора орудуют мошенники
В Тульской области от имени сотрудников Роспотребнадзора орудуют мошенники
В Туле прошла акция «Памяти павших будьте достойны!»
В Туле прошла акция «Памяти павших будьте достойны!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика