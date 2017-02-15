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В Тульской области от имени сотрудников Роспотребнадзора орудуют мошенники

В Тульской области от имени сотрудников Роспотребнадзора орудуют мошенники

Будьте внимательны!

В конце 2016 года зафиксирован новый вид мошеннических действий. Аферисты, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, приходят к руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям.

Показывая фальшивое удостоверение, мошенники просят передать им деньги и товары.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает не идти на поводу у мошенников и о любых подобных ситуациях сообщать по контактным телефонам: 8 (4872) 31-28-79 (приемная), 8 (4872) 37-70-03 (горячая линия «Противодействие коррупции»).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:39 +1
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