В Туле прошла акция «Памяти павших будьте достойны!»

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

У памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» прошла панихида по погибшим и митинг с возложением цветов.

В рамках городской социально-патриотической акции «Память поколений. Новые имена. Новые факты», посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и Дню защитника Отечества, 14 февраля в Туле состоялись мероприятия «Памяти павших будьте достойны!».

Волонтеры молодежного центра «Спектр» и учащиеся машиностроительного колледжа имени Н. Демидова расчистили от снега дорожки в роще Памяти и площадку около камня с мемориальной доской в Пролетарском территориальном округе, по адресу ул. Кирова, 29. Камень установлен в честь туляков, ветеранов 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, принимавших участие в войне в Афганистане с декабря 1979-го по 11 февраля 1989 года.

Здесь же состоялся митинг с участием основателя рощи Памяти – ветераном 345 гв. ОПДП, участником войны в Афганистане Анатолием Гагариновым и ветеранами боевых действий.

Он поблагодарил волонтеров за помощь в благоустройстве рощи Памяти и за то, что ребята не забывают подвиги воинов-интернационалистов. Также ветеранам были вручены медали «Ветеран 345 гвардейского отдельного парашютно-десантного полка».

Ветераны и молодежь возложили цветы к памятному камню.

А до этого воспитанники и специалисты молодежного центра «Спектр» на городском кладбище №1 расчистили от снега могилы воинов, павших в боях при исполнении интернационального долга.

Акция «Память поколений. Новые имена. Новые факты» продолжается. Для участия в ней необходимо обратиться в молодежный центр «Спектр».

Адрес: улица Плеханова, 132-66.

Телефон: 42-20-75.

Электронная почта: mc-spektr@tularegion.org.