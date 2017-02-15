Грабеж в пос. Бородинский: мужчина у всех на глазах унёс три бутылки водки
Полицейские задержали злоумышленника, который совершил хищение в продуктовом супермаркете.
В дежурную часть отдела МВД России по Киреевскому району поступило заявление о том, что неизвестный человек из торгового зала продуктового супермаркета в поселке Бородинский открыто похитил три бутылки водки.
Сотрудниками полиции в результате проведённых мероприятий установлен неработающий ранее судимый 25-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном.
Другие статьи по темам
Место
Прочее