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Грабеж в пос. Бородинский: мужчина у всех на глазах унёс три бутылки водки

Грабеж в пос. Бородинский: мужчина у всех на глазах унёс три бутылки водки

Полицейские задержали злоумышленника, который совершил хищение в продуктовом супермаркете.

В дежурную часть отдела МВД России по Киреевскому району поступило заявление о том, что неизвестный человек из торгового зала продуктового супермаркета в поселке Бородинский открыто похитил три бутылки водки.

Сотрудниками полиции в результате проведённых мероприятий установлен неработающий ранее судимый 25-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном.

Автор: Елена Сычева, сегодня, в 15:06 +1
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