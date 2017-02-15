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Тульский экзотариум призывает: «Эволюционируйте с нами!»
На фото: крокодиловый кайман Тоша.

Тульский экзотариум призывает: «Эволюционируйте с нами!»

18 и 19 февраля в экзотариуме пройдет научно-популярный квест по теории и практике эволюции.

18 и 19 февраля с 11.30 до 16.00 в Тульском экзотариуме пройдет научно-популярный квест «Эволюционируйте с нами!». Посетители экзотариума испытают себя в теории и практике эволюции.

Тема предложена не случайно, ведь в феврале исполнилось 208 лет со дня рождения Чарлза Дарвина, ученого-эволюциониста.

Что кроется в генах, какие знания и умения передаются от родителей детям, от кого произошел человек и при чём здесь обезьяны? Ответы на эти и другие вопросы все желающие получат в ходе научно-популярного квеста, а самые любознательные получат возможность узнать у консультантов экзотариума о современных исследованиях и точках зрения на эволюцию.

Возрастное ограничение: 0+

Место проведения: Тула, улица Октябрьская, 26.

Контактный телефон: (4872) 47-53-92.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:04 +1
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