Туляк пойдет под суд за экстремистские материалы в интернете

Мужчина почти четыре года разжигал ненависть к выходцам с Кавказа и Средней Азии.

Прокурор Пролетарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 29-летнего туляка. Он обвиняется в ч.1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, принадлежности к социальной группе, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Следствие установило, что с 4 октября 2012 года по 5 февраля 2016 года мужчина размещал на своей странице ВКонтакте материалы экстремистского и националистического характера.

Туляк это делал специально, чтобы разжечь национальную ненависть и вражду в отношении выходцев с Кавказа и Средней Азии.

Эти данные были доступны любому пользователю. В ходе следствия указанные файлы из сети удалены.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.