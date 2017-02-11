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Разыскивается водитель, который насмерть сбил женщину в Тульской области

Разыскивается водитель, который насмерть сбил женщину в Тульской области

Сотрудники ГИБДД подозревают, что это может быть водитель Hyundai Sonata.

Управление ГИБДД по Тульской области просит откликнуться очевидцев и тех, кто обладает информацией о ДТП, произошедшем 11 февраля 2017 года в 9.09 в Веневе.

На улице Кольцевой неизвестный водитель наехал на пешехода - женщину 1949 года рождения. От полученных травм женщина умерла.

Полиция подозревает в совершении ДТП водителя Hyundai Sonata серебристого цвета. У автомобиля могут быть видимые механические повреждения — сбита левая фара и фрагмент бампера слева.

Знаете что-нибудь об этом случае? Видели виновника? Звоните в дежурную часть ГИБДД по телефону: (4872) 32−45−00 или по телефону 02.

сегодня, в 19:21 0
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