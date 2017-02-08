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Тулячка выжила после падения с 9-го этажа

Тулячка выжила после падения с 9-го этажа

Полиция разбирается, каким образом девушка выпала из окна.

7 февраля около восьми вечера в Туле на улице Сойфера 21-летняя девушка выпала из окна девятого этажа. Пострадавшую увезла скорая помощь. Как стало известно Myslo, девушка доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота, ушибами грудной клетки и бедра.

В пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили, что на данный момент по указанному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:43 +3
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