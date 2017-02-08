В Туле инспекторы ГИБДД вместе с приставами ловят водителей-должников

Всего за несколько часов рейда попались более 30 нарушителей.

7 февраля в Туле судебные приставы совместно с сотрудниками ДПС провели рейд, в ходе которого выявляли водителей-должников по штрафам ГИБДД.

На профилактическом мероприятии «Должник» использовали аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Впервые это оборудование опробовали на тульских водителях в июне 2016 года.

«Дорожный пристав» считывает номера автомобилей, при этом номерные знаки сверяются с базой данных УФССП. Если машина зарегистрирована за должником, сотрудники ГИБДД останавливают водителя.

А затем в работу вступает судебный пристав—исполнитель. Должник может погасить задолженность на месте или предъявить уже оплаченную квитанцию. Пристав в праве арестовать имущество, принадлежащее должнику.

7 февраля всего за несколько часов рейда инспекторы ГИБДД остановили более 30 водителей-должников. Около 20 человек оплатили штрафы на месте.

Подобные мероприятия в Туле будут проходить до конца февраля.

Чтобы не оказаться в роли должника, гражданам рекомендуется воспользоваться информационным сервисом «Банк данных исполнительных производств». Вкладка «Узнай о своих долгах» позволяет оперативно получить информацию об имеющейся задолженности, а также оплатить ее в режиме онлайн.