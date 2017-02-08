В Туле пройдет митинг в память о воинах-афганцах

У памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» пройдёт панихида по погибшим и митинг с возложением цветов.

15 февраля 2017 года в 11.00 у памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» (пересечение улиц Каминского и Демонстрации) соберутся ветераны боевых действий, жители и гости города Тулы.

Там пройдёт панихида по погибшим и митинг с возложением цветов.

Эти мероприятия проводятся каждый год 15 февраля в Туле на аллее воинов-интернаци оналистов у памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах». 15 февраля в России обозначен как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«28 лет отделяют нас от войны, с которой неразрывно связаны судьбы наших земляков. Более четырёх тысяч воинов-туляков с честью выполняли воинский и интернациональны й долг в Афганистане, преданно служа Отечеству. К великому сожалению, 89 из них сложили жизни на поле боя. К ним прибавились ещё 136 туляков, погибших в последующих войнах и военных конфликтах. Но память о них жива», – пишут организаторы митинга.

Цель этих мероприятий – объединить ветеранов боевых действий, увековечить память о воинах-туляках, отдавших жизнь при исполнении воинского долга, продолжить военно-патриотич еское воспитание молодежи.

Организаторы: