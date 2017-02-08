В Туле пройдет митинг в память о воинах-афганцах
У памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» пройдёт панихида по погибшим и митинг с возложением цветов.
15 февраля 2017 года в 11.00 у памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» (пересечение улиц Каминского и Демонстрации) соберутся ветераны боевых действий, жители и гости города Тулы.
Там пройдёт панихида по погибшим и митинг с возложением цветов.
Эти мероприятия проводятся каждый год 15 февраля в Туле на аллее воинов-интернаци
«28 лет отделяют нас от войны, с которой неразрывно связаны судьбы наших земляков. Более четырёх тысяч воинов-туляков с честью выполняли воинский и интернациональны
Цель этих мероприятий – объединить ветеранов боевых действий, увековечить память о воинах-туляках, отдавших жизнь при исполнении воинского долга, продолжить военно-патриотич
Организаторы:
- Тульская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
- Тульская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»,
- Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Боевое братство».