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В домах тульского Заречья станет теплее
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

В домах тульского Заречья станет теплее

В Клоково в Туле пустили новую блочно-модульную котельную, которая обеспечит теплом 12 многоквартирных домов на Гарнизонном проезде.

Сегодня, 1 февраля, в Клоково в Туле запустили новую автоматизированную блочно-модульную котельную с установленными тремя котлами и общей мощностью 10,5 МВт. Об этом сообщает управление по городскому хозяйству администрации города Тулы.

Накануне на объекте были завершены пусконаладочные работы. Котельная будет снабжать стабильным теплом и горячим водоснабжением 12 многоквартирных домов в Гарнизонном проезде. Обслуживает котельную ЗАО «Тулатеплосеть».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:21 +1
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