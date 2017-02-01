В домах тульского Заречья станет теплее

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

В Клоково в Туле пустили новую блочно-модульную котельную, которая обеспечит теплом 12 многоквартирных домов на Гарнизонном проезде.

Сегодня, 1 февраля, в Клоково в Туле запустили новую автоматизированную блочно-модульную котельную с установленными тремя котлами и общей мощностью 10,5 МВт. Об этом сообщает управление по городскому хозяйству администрации города Тулы.

Накануне на объекте были завершены пусконаладочные работы. Котельная будет снабжать стабильным теплом и горячим водоснабжением 12 многоквартирных домов в Гарнизонном проезде. Обслуживает котельную ЗАО «Тулатеплосеть».