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На пожаре в Киреевском районе погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре в Киреевском районе погиб мужчина

Его личность устанавливается.

28 января в деревне Качан Киреевского района загорелся дом под дачу. На пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили об этом в 15.18. 

На место происшествия три пожарных расчета прибыли в 15.34. Огонь ликвидировали спустя восемь минут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

В результате пожара погиб неизвестный мужчина. Его личность на данный момент устанавливается.

Кроме того, дом выгорел изнутри, сгорела и обрушилась кровля.
Причина происшествия устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:40 0
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