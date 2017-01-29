Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
На пожаре в Киреевском районе погиб мужчина
Его личность устанавливается.
28 января в деревне Качан Киреевского района загорелся дом под дачу. На пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили об этом в 15.18.
На место происшествия три пожарных расчета прибыли в 15.34. Огонь ликвидировали спустя восемь минут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
В результате пожара погиб неизвестный мужчина. Его личность на данный момент устанавливается.
Кроме того, дом выгорел изнутри, сгорела и обрушилась кровля.
Причина происшествия устанавливается.
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