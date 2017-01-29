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Семья пропавшей девушки объявила награду в миллион рублей за информацию о ней
Фото из соцсети. На фото пропавшая Наталья Меламед.

Семья пропавшей девушки объявила награду в миллион рублей за информацию о ней

Напомним, что с помощью технических средств установили, что Наталья Меламед была в Туле.

Продолжаются поиски пропавшей 23-летней москвички Натальи Меламед. Напомним, девушка 24 января ушла из дома и не вернулась. С помощью технических средств установили, что Наташа была в Туле. К поиску пропавшей девушки подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Семья Натальи Меламед объявила награду в миллион рублей за информацию о девушке, пишет «Life».

Сегодня, 29 января, добровольцы будут расклеивать объявления о пропаже Наташи в Туле. Подробную информацию можно узнать в группе ВКонтакте.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:01 +2
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