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На телеканале «Россия-1» вышла передача о губернаторе Тульской области Алексее Дюмине
Фото из ФБ Сергея Брилева.

На телеканале «Россия-1» вышла передача о губернаторе Тульской области Алексее Дюмине

Сюжет приурочен к годовщине работы Дюмина на тульской земле.

В субботу, 28 января, на телеканале «Россия-1» вышла передача Сергея Брилёва о губернаторе Тульской области Алексее Дюмине.

Напомним, 2 февраля 2016 года Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Потом были выборы, на которых Алексей Геннадьевич уверенно победил. 4 февраля 2016 года Дюмина официально представили тулякам. Именно к этой дате телеканал «Россия-1» и подготовил передачу.

Сергей Брилёв застал нашего губернатора на «Татьяниаде» — празднике для студентов. Алексей Дюмин принял участие в товарищеском хоккейном матче с суворовцами. Хоккей — любимая игра нашего губернатора. Напомним, он является председателем попечительского совета Ночной хоккейной лиги (НХЛ), неоднократно играл в хоккей с Президентом РФ Владимиром Путиным в качестве вратаря.

- В хоккей я начал играть во втором классе в команде «Стрела» в Воронежской области, — делится воспоминаниями Алексей Дюмин. — А потом это был «Буран».

Губернатор рассказал журналисту Сергею Брилёву, что от назначения на этот пост он не мог отказаться.

- Президент Владимир Путин спросил: «Готов?». Я ответил, что готов. Всё.

Поделился Алексей Геннадьевич и первыми впечатлениями от работы.

«Ужаса не было, но волосы стояли дыбом!»

Поначалу справиться помогло армейское прошлое, чувство дисциплины. Сейчас приметы своей прошлой армейской жизни и времени работы в спецслужбах Алексей Дюмин держит у себя в кабинете подальше от глаз. Модель автомата Калашникова у него — за ширмой из карты Тульской области, на которой флажками обозначены 23 из 26 районов, где он побывал за год, решая экономические проблемы.

Рассказал Алексей Дюмин и о планах газификации деревень.

- Недавно у меня состоялась встреча с Алексеем Борисовичем Миллером, где мы подписали план реализации газификации Тульской области на ближайшие пять лет. Понятно, что это не коснется каждой отдаленной деревни — это экономически невыгодно, и «Газпром» на это не пойдет, как бы нам этого ни хотелось. Но крупные поселения будут подключены, и у нас есть план газификации. Эта программа будет продолжаться.

Признался губернатор, что за год он не успел стать туляком. Этого времени слишком мало.

- Но я этот народ чувствую, понимаю и разговариваю с ним на одном языке, — заявил Дюмин.

Съемочная группа телеканала «Россия-1» побывала и на предприятии «Тулачермет», и в Суворовском училище. Напомним, что уже в сентябре 2016 года учреждение открыло свои двери для первых кадетов.

Сергей Брилёв поинтересовался и событиями в поселке Плеханово.

- Когда я увидел репортаж о том, что палками, камнями закидали строительную технику и оттеснили маленький наряд из состава МВД, я собрал всех силовиков и сказал: «Во-первых, это — пощечина власти. Во-вторых, это — несоблюдение законов. В-третьих, это — полнейшая наша некомпетентность, если мы не отреагируем и не дожмем эту ситуацию до конца. В принципе, ребята все грамотные. Они свою работу выполнили четко. Никаких инцидентов, которые превысили бы полномочия силовых структур, не было, — отмечает Дюмин.

Сергей Брилёв задал интересный вопрос Алексею Геннадьевичу.

— В спорте вы — вратарь, по работе — теперь губернатор, а идеологически вы кто: либерал, консерватор, традиционалист?

- Горжусь, что президент доверил мне такой пост. Я горжусь, что нахожусь в Тульской области. Я на своем посту, как вы видели, и на воротах. Почему вратарь? Вратарь — это полкоманды. Нападающий может ошибиться, защитник может ошибиться, вратарь права на ошибку не имеет. Пост губернатора можно сопоставить с игрой в хоккей политический, потому что ты находишься на таком посту, где ошибаться нельзя, где гол пропустить нельзя, потому что за тобой целая область. И поэтому подводить и пропускать годы здесь нельзя.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:05 −11
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