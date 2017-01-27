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На тульской продуктовой базе нашли санкционный сыр «Дорблю»

На тульской продуктовой базе нашли санкционный сыр «Дорблю»

Вся продукция изъята и уничтожена.

Тульская транспортная прокуратура совместно с Тульской таможней, специалистами Управления Россельхознадзора по г. Москве, Московской и Тульской областям на территории одной из торговых баз города. 

В ходе проверки выяснилось, что предприниматели продавали сыр DorbluWheel из Германии.

Также установлено, что часть продукции хранилась без маркировки и потребительской упаковки, на некоторые товары отсутствовали товаросопроводительные документы.

Указанная продукция была изъята и уничтожена.

По результатам проверки возбуждено четыре дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов) и
ст. 16.21 КоАП РФ (хранение и пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:17 +1
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