На тульской продуктовой базе нашли санкционный сыр «Дорблю»
Вся продукция изъята и уничтожена.
Тульская транспортная прокуратура совместно с Тульской таможней, специалистами Управления Россельхознадзора по г. Москве, Московской и Тульской областям на территории одной из торговых баз города.
В ходе проверки выяснилось, что предприниматели продавали сыр DorbluWheel из Германии.
Также установлено, что часть продукции хранилась без маркировки и потребительской упаковки, на некоторые товары отсутствовали товаросопроводительные документы.
Указанная продукция была изъята и уничтожена.
По результатам проверки возбуждено четыре дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов) и
ст. 16.21 КоАП РФ (хранение и пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза).