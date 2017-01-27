В Тульском кремле откроется Исторический парк

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Работу тульского отделения Российского военно-исторического общества обсуждалась в рамках ВКС, которое прошло под председательством Министра культуры РФ, председателя РВИО Владимира Мединского.

В частности, речь шла о создании новых музейных экспозиций в музейно-выставочном комплексе на территории Тульского кремля. Сейчас в кремле работает выставка «Война и мифы» и две экспозиции готовятся к открытию: в музее «Истории Тульского кремля» и в Тульском военно-историческом музее. Обе посвящены истории военных действий на территории области со времен средневековья до Великой Отечественной войны.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что

на территории комплекса планируется создание зала истории современных локальных войн, а также интерактивного Исторического парка.

Концепция музейного зала локальных войн основана на подлинной истории боя на одной из пограничных застав Афганистана. Исторический парк будет оснащен музейными инсталляциями времени создания кремля (начала XVI века), реконструкциями вооружения и снаряжения, предметов быта и многим другим. Также здесь будут широко задействованы и современные электронные музейные технологии. Открытие музейно-выставочного комплекса планируется в этом году.

Владимир Мединский отметил, что проект достаточно интересный, и РВИО готово его поддержать.