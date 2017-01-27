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Под Тулой отец и дочь умерли от отравления метиловым спиртом

Под Тулой отец и дочь умерли от отравления метиловым спиртом

В рамках расследования уголовного дела будет установлена личность продавца, сбывшего ядовитую жидкость.

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух жителей Ленинского района от отравления метиловым спиртом.

По версии следствия, 16 января 53-летний мужчина и его 28-летняя дочь, у себя дома в поселке Ленинский, выпили спиртосодержащую жидкость, которая была приобретена ими с рук. Вскоре оба почувствовали себя плохо и были госпитализированы в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались.

– В ходе проведения экспертизы установлено, что спиртосодержащая жидкость, которую употребили погибшие, являлась метиловым спиртом, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Личность продавца пока не установлена. Следователями СК России во взаимодействии с органами внутренних дел устанавливается, где была совершена покупка ядовитой жидкости.

В ходе осмотра места происшествия в частном доме следователями изъято несколько пустых бутылок без этикеток. Назначены судебно-медицинская, а также химическая экспертизы.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ  – производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:15 0
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