Туляк украл у пьяной знакомой шубу и пальто

Тульские полицейские задержали подозреваемого в краже. По предварительным данным, злоумышленник распивал алкоголь с 41-летней знакомой у нее в квартире.

Мужчина, воспользовавшись тем, что его приятельница находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, украл у нее шубу и пальто.

Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 61 тысячу рублей. Когда женщина обнаружила пропажу, она обратилась в полицию. Полицейские выяснили, что к противоправному деянию может быть причастен 42-летний мужчина, и при дальнейшей проверке эта версия получила подтверждение: оперативники обнаружили у злоумышленника похищенные вещи. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.