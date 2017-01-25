новости
новости
Регистрация
Туляк украл у пьяной знакомой шубу и пальто

Туляк украл у пьяной знакомой шубу и пальто

Ущерб составил 61 тысячу рублей.

Тульские полицейские задержали подозреваемого в краже. По предварительным данным, злоумышленник распивал алкоголь с 41-летней знакомой у нее в квартире.

Мужчина, воспользовавшись тем, что его приятельница находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, украл у нее шубу и пальто.

Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 61 тысячу рублей. Когда женщина обнаружила пропажу, она обратилась в полицию. Полицейские выяснили, что к противоправному деянию может быть причастен 42-летний мужчина, и при дальнейшей проверке эта версия получила подтверждение: оперативники обнаружили у злоумышленника похищенные вещи. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:10 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
шубакражаворполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За нападение на врачей предлагают сажать пожизненно
За нападение на врачей предлагают сажать пожизненно
В музее «Тульские древности» пройдет выставка деревянного промысла
В музее «Тульские древности» пройдет выставка деревянного промысла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика