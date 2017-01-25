В музее «Тульские древности» пройдет выставка деревянного промысла

Тулякам покажут образцы деревянных предметов быта, реплики аутентичных образцов посуды и домашней утвари, а также научат бить баклуши и играть в бирюльки.

В музее «Тульские древности» в экспозиции «Секреты тульских мастеров» 1 февраля в 14.00 откроется новая выставка, посвященная деревянным изделиям, а также многообразию промыслов, выбравших дерево своим верным спутником.

В интерьере русской избы будут представлены старинные инструменты, которые использовали на протяжении веков ремесленники для обработки дерева. Одни были найдены археологами на территории Тульской области, другие привезены из этнографических экспедиций с Куликова поля.

Уникальные для нашего региона образцы деревянных предметов быта, служившие русским хозяйкам, будут выставлены в музее благодаря частным собраниям.

А современные тульские мастера – резчики по дереву Александр Юлин и Максим Зернов – представят реплики аутентичных образцов посуды и домашней утвари, а также научат бить баклуши и играть в бирюльки.

Познакомиться с народными промыслами обработки дерева посетителям помогут интерактивные зоны. Им предложат собрать инструменты мастеру, а также детально рассмотреть миниатюрные макеты разных типов русских изб и узнать секреты их строительства.

Кроме того, параллельно с открытием выставки в музее «Тульские древности» стартует новый цикл мастер-классов по традиционным промыслам. Все занятия связывает одна тема – работа с деревом и материалами, изготовленными из древесины.

Выставка откроется 1 февраля в 14.00 и продолжит свою работу до конца июля.

Место проведения: Тула, проспект Ленина, 47.

Контактный телефон: +7(4872)36-16-63.