новости
новости
Регистрация
Бывший гендиректор машиностроительного завода в Узловском районе подозревается в сокрытии налогов

Бывший гендиректор машиностроительного завода в Узловском районе подозревается в сокрытии налогов

По версии следствия, эта сумма составила 3,9 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего бывшего генерального директора машиностроительного предприятия, расположенного в Узловском районе Тульской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ  (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, в период с сентября 2014 по сентябрь 2015 года подозреваемый выплачивал деньги своим контрагентам через одно из обществ с ограниченной ответственностью.

Гендиректор это делал для того, чтобы не допустить взыскание сумм ранее невыплаченных предприятием налогов, задолженность по которым составила более 3,9 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:34 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаУзловая
Прочее
налогисокрытие налоговуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают отпраздновать Татьянин день и Бабий кут
Туляков приглашают отпраздновать Татьянин день и Бабий кут
В Туле на улице Галкина мужчина попал под колеса ВАЗа
В Туле на улице Галкина мужчина попал под колеса ВАЗа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика