Бывший гендиректор машиностроительного завода в Узловском районе подозревается в сокрытии налогов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего бывшего генерального директора машиностроительного предприятия, расположенного в Узловском районе Тульской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, в период с сентября 2014 по сентябрь 2015 года подозреваемый выплачивал деньги своим контрагентам через одно из обществ с ограниченной ответственностью.

Гендиректор это делал для того, чтобы не допустить взыскание сумм ранее невыплаченных предприятием налогов, задолженность по которым составила более 3,9 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.